Roma, Spinazzola domani parte per Parma: si aggrega alla squadra

ROMA - La Roma domani ritroverà Leonaro Spinazzola. Non nella capitale, ma direttamente a Parma. Il terzino domani partirà alla volta della città emiliana dove nel pomeriggio ritroverà i suoi compagni di squadra che da Moenchengladbach si sposteranno direttamente nella città che ospiterà la prossima gara di campionato. Spinazzola non era stato convocato per la gara di Europa League per un affaticamento muscolare, le sue condizioni verranno valutate anche domani.

