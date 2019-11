Roma, Spinazzola ancora out: problema muscolare

ROMA - Altro problema muscolare per Leonardo Spinazzola, costretto ad abbandonare il campo del Tardini. Il terzino giallorosso non era stato convocato per la gara di Europa League contro il Borussia moenchengladbach per un affaticamento muscolare, salvo poi aver ricevuto l'ok dallo staff medico giallorosso per prendere parte alla trasferta emiliana. Ma dopo soltanto 26 minuti di gioco Spinazzola è stato costretto a chiedere il cambio proprio per un problema muscolare. Nelle prossime ore il giocatore ex Juventus si sottoporrà agli accertamenti per valutare l'entità del problema.

