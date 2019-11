Cori contro la mamma di Zaniolo anche a Parma. Lei risponde sui social

ROMA - La Roma cade al Tardini per 2 a 0 sotto i colpi di Sprocati e Cornelius. Nota negativa della serata i cori della curva del Parma contro la madre di Nicolò Zaniolo. Dopo la caduta del trequartista giallorosso al limite dell'area di rigore dei crociati, dai settori della squadra di casa si sono sentiti i cori rivolti a Francesca Costa, già in passato presa di mira dalla Curva Nord della Lazio: “La mamma di Zaniolo è una p***na”.

Le offese sono state naturalmente recepite dal figlio in campo che, a differenza del derby, ha fatto finta di niente continuando a giocare. Il tutto sotto lo sguardo della stessa Francesca Costa che era presente al Tardini insieme alla famiglia. Sui social in tanti hanno contestato la non punibilità dei cori come quelli lanciati al Tardini. “Non ha meno dignità dei napoletani e di Balotelli”, uno dei messaggi pubblicati dopo l'articolo pubblicato sul corrieredellosport.it. Una posizione condivisa dalla signora Zaniolo: “La penso esattamente come te”, ha commentato su Instagram.