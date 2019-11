"Pastore nel mirino dell'Internacional"

ROMA - Le ottime prestazioni dell'era Fonseca, mettono Javier Pastore anche al centro del mercato. Non certo per volontà della società capitolina, ma per quella di Eduardo Coudet, che diventerà a breve tecnico dell'Internacional. Secondo quanto riportato da Olè, l'allenatore argentino avrebbe chiesto al club di Porto Alegre di fare tutto il possibile per portare in biancorosso il centrocampista della Roma. Difficile che la Roma si privi del "Flaco" in questo momento, ma di certo le quotazioni dell'argentino sono salite alle stelle.