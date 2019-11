Totti: "Non torno alla Roma. Zaniolo? Spero resti a lungo, ma non ci credo"

ROMA - Francesco Totti torna a parla della Roma, delle voci su una nuova proprietà, di Zaniolo. L'ex capitano della Roma conferma la sua volontà di non tornare in giallorosso, almeno a breve, ma di voler proseguire con il suo progetto da procuratori di giovani talenti. Queste le loro parole a Radio Radio durante il programma “FoodSport”:

Come procede l’attività da procuratore che stai cercando di mettere su?

"Io sto iniziando questo nuovo percorso, ma è ancora tutto da definire. Potrei far crescere giovani italiani e stranieri il più possibile. Vorrei fargli capire la realtà calcistica. Dopo 30 anni di esperienza credo di poterlo fare. E’ un lavoro di scouting soprattutto sui giovani. E’ una cosa che sto pensando di fare, ma è ancora tutto in divenire".

Zaniolo, amore per la Roma: "Bacerò la maglia a ogni gol"

Come va con Zaniolo tuo inquilino?

"Ora faccio questa battuta: in quella casa dove sono stato per 15 anni ci ho messo Alisson che è diventato il più forte del mondo e poi Zaniolo. Ora sarà una casualità, però…."

E se Zaniolo andasse in Premier?

"Sarà una decisione della società".

Vede in Cristian buone potenzialità?

"La cosa che mi piace di più è che un appassionato di calcio. Poi starà a lui far vedere se avrà qualità o meno. Lui è un buono in tutto e per tutto e non lo dico perché è mio figlio. Io rispetto a lui ero più paracelo".

In questi giorni si parla di Friedkin come nuovo proprietario della Roma: se la prendesse lui tornerebbe in giallorosso?

“Devo rispondere? Io ho un carattere abbastanza forte e permaloso. Quando prendo un percorso lo porto a termine in tutto e per tutto. Se mi venissero a chiedere di tornare alla Roma mi metterebbero in difficoltà, ma direi di no per rispetto della mia decisione. Voglio fare una nuova esperienza. Spero che quest’altro americano possa venire, ma quando ci metti le mani dentro capisci la realtà di Roma. Spero che i tifosi della Roma, me compreso, possano tornare ad alti livelli con un presidente che possa mettere tanti di quei soldi che possa vincere tutto a partire dalla Champions League. Nulla da togliere a Pallotta perché ognuno ha i suoi movimenti e pensieri. In questo momento vado nella mia direzione”.

Roma, i tifosi sognano con Friedkin: “La Toyota a Trigoria e aumento dei ricavi”

Ti dispiacerebbe vedere la 10 sulle spalle di Zaniolo?

"Io per il bene di Zaniolo eviterei di fare questi paragoni. Se continuasse così meriterà tutto il bene che il calcio potrà riservargli. Cerchiamo di farlo crescere che è ancora giovane. Mi ricordo quando ero giovane io con Mazzone. Lui ha capito la mentalità romana e spero possa rimanere a Roma il più a lungo possibile anche se credo che non sarà così".

Potrebbero venderlo?

"Potrebbero, ma da qua a giugno può succedere di tutto".

Il Tottismo ha aiutato la Roma e te?

"Avercene di Totti in squadra. Penso che i problemi li creassero alcuni giornalisti o alcuni tifosi. Totti giocava solo per la Roma e ha giocato anche su una gamba sola. Nessuno deve dire che ho messo Totti davanti alla Roma".

Roma, Veretout: "L'obiettivo è tornare in Champions League"