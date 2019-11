Roma, Fonseca: “Florenzi? Non spiego ai giocatori cosa voglio fare”

“Dobbiamo ancora migliorare in tutte le fasi della partita, oggi abbiamo segnato da palle ferme ma abbiamo avuto anche altre situazioni per fare gol. Primo tempo giocato con poca intensità e aggressività, la squadra era lenta. Meglio nel secondo tempo. A volte è necessario alzare la voce e a fine primo tempo l'ho fatto”. Paulo Fonseca applaude la ripresa della sua Roma, oggi vittoriosa per 3-0 nell’impegno casalingo contro il Brescia. “Pellegrini ha giocato bene anche se è stata la sua prima partita dopo il rientro. Lui e Zaniolo possono giocare insieme".

Roma, tris al Brescia: Smalling, Mancini e Dzeko

La Roma fa festa all'Olimpico: a segno anche i difensori Smalling e Mancini!

Fonseca su Florenzi: “È un jolly”

Poi su Florenzi, schierato nuovamente titolare: "Ha fatto una buona partita ma può migliorare. Può giocare in diverse posizioni: ala, terzino ma dipende dal momento. Non ho bisogno di spiegare ai giocatori cosa voglio fare. Ho sempre parlato con grande equilibrio, con Florenzi come con altri”. La Roma è la squadra che ne segna di più su calcio d’angolo. "Sui corner lavoriamo sempre prima della gara, con attenzione. Abbiamo uomini molto pericolosi” ha concluso Fonseca.