Buruk: "Sfida importante per tutta la Turchia. Questa Roma si può battere"

ROMA - Okan Buruk, allenatore del Ba?ak?ehir, ha preso parte alla consueta conferenza stampa di presentazione della sfida di domani sera contro la Roma. Insieme al tecnico ha parlato anche il bosniaco Visca.

BURUK IN CONFERENZA STAMPA

“La partita di domani sarà importante per noi come squadra, ma anche per tutta Istanbul e per la Turchia. Faremo il nostro meglio”.

Sulle condizioni dei giocatori.

"Takdemir non ci sarà domani. Dobbiamo decidere per il resto".

Cosa teme della Roma?

"La Roma ha ottimi attaccanti e se gli concedi un’occasione loro segnano. La Roma può essere battuta. All’andata abbiamo fatto un buon primo tempo, poi abbiamo ceduto".

Sul fattore campo.

"La nostra ospitalità è tra le migliori al mondo. Pensiamo prima gli ospiti e poi a noi e vale anche per i tifosi della Roma che arriveranno. L’unica cosa importante per la Turchia è il punteggio del match. Domani lo stadio sarà tutto esaurito".

Sulla tattica.

"Avevamo studiato bene il Galatasaray domenica e abbiamo approfittato della loro debolezza. Attaccando lateralmente abbiamo portato la vittoria a casa".

Sulla partita con la Roma.

"Vogliamo vincere. Andiamo passo per passo, vogliamo vincere e qualificarci".

VISCA IN CONFERENZA STAMPA

“Speriamo di poter vincere domani. La Roma è una delle migliori squadre d’Europa, cercheremo di vincere anche se non sarà facile”.

Ha scambiato dei messaggi con Dzeko?

Ci siamo sentiti stamattina e ieri. E’ emozionato di venire a Istanbul. Due anni fa non siamo riusciti a qualificarci, ma gli ho detto che domani vinceremo noi.