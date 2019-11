Roma, tifosi pazzi di Pellegrini. Petrachi studia il rinnovo per togliere la clausola

ROMA - Tutti pazzi per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso dopo essere rientrato dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per due mesi, ha già sfoderato due grandi prestazioni. La prima nel match contro il Brescia, poi nella delicata e importante sfida di Europa League contro l'Istanbul Basaksehir. Due assist vincenti per le reti di Kluivert e Dzeko, due perle di eleganza, precisione e classe. "È un fenomeno, quanto ci è mancato Lorenzo!", uno dei tanti tifosi impazziti per le giocate del trequartista giallorosso. Sui social i tifosi si sono scatenati per esaltare la prestazione della Roma e quella di Pellegrini: "Un giocatore di un'altra categoria, diventerà uno dei più forti del mondo", scrive Marco su Twitter, "Inventa calcio come ho visto fare a pochi", il tweet invece di Francesca. "Oltre agli assist, da notare anche l'aiuto ai difensori e il carattere che mette nei contrasti", il commento su Facebook di Antonio. C'è poi chi vede il bicchiere mezzo vuoto nelle grandi prestazioni di Pellegrini: "Più gioca bene, più possibilità ci sono di non vederlo più in campo con la maglia giallorossa... Ho paura che il club possa venderlo alla fine della stagione per ricavarci un'importante plusvalenza...", il post di Filippo.

Rinnovo Pellegrini

Su quest'aspetto i tifosi possono stare tranquilli: la Roma non vuole cedere Pellegrini, anzi, vuole rinnovargli il contratto. Gianluca Petrachi ha intenzione di rivedere l'accordo con il talento giallorosso che ha una clausola rescissoria molto bassa (30 milioni pagabili in due rate). Un nuovo contratto per evitare le insidie di Juve e alcuni club inglesi che seguono il ragazzo. Il direttore sportivo, volato con la squadra a Istanbul, sta studiando una soluzione per allungare il contratto portandolo dal 2022 fino al 2024, e vedrà gli agenti del giocatore prima di Natale, al massimo agli inizi di gennaio. Pellegrini è concentrato sul campo ma, come ha dichiarato in conferenza stampa, sarebbe onorato di diventare una colonna della Roma. Il club intanto studia le mosse per blindarlo e tranquillizare i tifosi.