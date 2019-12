Pellegrini: "Siamo un gruppo fantastico". Mkhitaryan: "Voglio dare il massimo"

Tre punti d'oro per la Roma di Paulo Fonseca che ha espungato il Bentegodi battendo 3 a 1 il Verona di Ivan Juric. Grande prova di forza per i giallorossi che hanno confermato il quarto posto battendo i gialloblù con le reti di Kluivert, Perotti e Mkhitaryan. Il trequartista armeno dopo i pochi minuti in Turchia, è subentrato nella ripresa realizzando anche il gol che ha chiuso i giochi: "Mi sento bene, mi è mancato giocare dopo due mesi di stop - le parole di Mkhitaryan a Roma Tv - Mi dispiace essere rimasto fuori ma adesso mi sento bene, oggi era importantissimo vincere. Non abbiamo giocato molto bene ma la cosa più importante erano i tre punti. Abbiamo molti margini di miglioramento. Giocatori e allenatore sono nuovi, il campionato è lungo e dobbiamo fare di tutto per vincere le partite. Dobbiamo fare quello che il mister ci chiede. Tutti i giocatori pensano nella stessa direzione. Per questo non è stato un problema iniziare da numero dieci o a giocare da dietro la punta".

Altra grende prestazione da parte di Lorenzo Pellegrini, al suo ottavo assist stagionale, il quarto il tre partite: "Ma voglio molto anche il gol - ammette il trequartista al canale ufficiale del club -. L’assist è meraviglioso ma anche segnareogni tanto mi farebbe contento. Oggi ho avuto l’occasione ma l’ho schiacciata troppo. Spero di sbloccarmi presto. Abbiamo provato con il mister questi attacchi in profondità ma lui mi dice di svariare per tutto il campo per dare soluzioni ai compagni. Prediligo partire da destra ma il mister mi lascia abbastanza libero. Ogni partita va affrontata in maniera diversa in base all’altra squadra. Sarebbe stato difficile giocare con loro come sapevamo, perché ti vengono a prendere uomo contro uomo. La cosa più importante è che questo gruppo è eccezionale, do tutto per i miei compagni e loro fanno lo stesso. Forse questo ci era mancato negli altri anni".

