Fonseca: "La Roma voleva Conte? Per me è un onore. Dzeko è pronto"

ROMA - Vigilia del delicato e importante match contro l'Inter di Antonio Conte, la Roma si prepara alla sfida di San Siro con alcuni punti interrogativi come Dzeko e Kluivert, ma con la consapevolezza di poter fare risultato. Questo pomeriggio il tecnico della Roma Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera contro i nerazzurri.

Le condizioni di Dzeko?

"Dzeko si è allenato con noi ed è pronto per giocare. Devo dire che oggi non voglio parlare della squadra che schiererò domani".

L'Inter è capolista, quale caratteristica teme di più?

"Conte è un grandissimo allenatore, molto bravo. L'Inter è in un grande momento, ha un'idea di gioco molto caratteristica, molto elaborata. Sono in un grande momento, sarà una partita molto difficile".

Le condizioni di Kluivert? Chi è più in condizione tra Perotti e Mkhitaryan?

"Sono entrambi in buone condizioni. Sono pronti per giocare domani. Kluivert ha sostenuto degli esami ma sono negativi, ma ha fastidio e non giocherà".

Santon può giocare tre partite in una settimana?

"Santon sta giocando molto bene. Ha fatto due buone partite. Può giocare tre partite consecutive, ma per quel ruolo abbiamo anche Spinazzola e Florenzi. Ne sceglierò uno".

L'Inter si schiera con una difesa a tre, un modulo che ha creato problemi alla Roma. A cosa è dovuta questa difficoltà?

"Sono molte le difficoltà. L'Inter in ogni momento del gioco è forte. Inizia la costruzione del gioco a tre, ma hanno una dinamica interessante. Abbiamo giocato molte volte contro squadra che giocano con la difesa a tre, non è una cosa nuova per noi".

Venerdì ci sarà Inter-Roma, sabato Lazio-Juventus: c'è una possibilità di inserirsi in un discorso più importante in classifica?

"L'unica possibilità che vedo è giocare contro una squadra molto forte. La cosa più importante è la nostra partita contro l'Inter. Non voglio sapere cosa succederà nell'altro match".

Dal punto di vista personale, giocare a San Siro contro l'Inter può essere un esame anche per lei?

"Questo è il tipo di partita che vogliamo giocare. È una grande opportunità per la Roma, vogliamo dimostrare di essere in un buon momento. Un esame per me? No. Giochiamo in un grande stadio, con molti tifosi ma per me non è una partita speciale".

Dzeko è pronto per giocare o giocherà? Florenzi è un'alternativa per il posto di Kluivert?

"Sì è un'alternativa per il posto di Kluivert. Dzeko non giocherà domani (ride, ndr)".

Conte è stato un candidato prima di lei per la panchina della Roma, si sente di ringraziarlo per averle 'lasciato' il posto?

"Non parlo del passato. Per me è un onore se prima hanno parlato di Conte alla Roma e oggi invece ci sono io".

Come si affronta l'attacco dell'Inter?

"Con coraggio. Abbiamo preparato la partita con grande attenzione ai due attaccanti dell'Inter che sono molto forti. Ma con rigore difensivo e con coraggio abbiamo preparato alcune situazioni che possono creare problemi all'Inter".

Il suo rapporto con la tifoseria? Il suo punto di vista sul titolo del Corriere dello Sport?

"Non sono parole molto felici, ma in questo momento quando parliamo di questi argomenti dobbiamo stare attenti. L'intenzione del titolo non era di parlare in malo modo riguardo la situazione razzista. I tifosi? Sono fantastici in ogni partita. Abbiamo sempre i tifosi che sono sempre con la squadra, mi piace molto il loro appoggio".

È rimasto soddisfatto dal rientro di Under?

"Under deve migliorare. Non ha fatto una buonissima partita contro il Verona. È stato infortunato, sta ritornando ma deve migliorare tatticamente e nelle situazioni difensive".