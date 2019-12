I tifosi soddisfatti: "Roma di sostanza, Lukaku-Martinez spariti. Serve Dzeko"

Pareggio a reti bianche a San Siro nel big match tra Inter e Roma. Poche occasioni per entrambe le squadre, bloccate dal rispetto reciproco e dalle situazioni tattiche preparate dai due tecnici. I tifosi della Roma hanno accolto con soddisfazione questo zero a zero: "Le squadre si sono annullate per una bella preparazione al match, i giallorossi non hanno concesso quasi nulla se non da alcuni propri errori", scrive Francesco sui social. Su Twitter c'è sicuramente ottimismo per la prestazione della squadra di Fonseca: "Smalling e Mancini hanno annientato Lautaro Martinez e Lukaku, i due grandi attaccanti osannati in questa prima parte di stagione. Abbiamo sofferto alcune situazioni ma abbiamo affrontato la capolista con rispetto ma senza paura", il messaggio su Facebook di Antonio.

Roma, super Mirante frena l'Inter: 0-0 a San Siro

Su Twitter viene esaltata la fase difensiva: "I centrali non hanno concesso nulla, i terzini hanno spinto ma sempre con un occhio verso Mirante. E che Diawara! Vorrei vedere tutte le partite con questa attenzione e determinazione", il messaggio di Margherita. Peccato per il forfait iniziale di Dzeko, costretto alla panchina per la febbre: "Probabilmente con Edin sarebbe stata una partita diversa. Zaniolo ha fatto quello che poteva, ma non ha iniciso in attacco. A questa Roma serve Dzeko, è indispensabile. Nessuna differenza con l'Inter capolista".