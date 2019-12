Nainggolan, che sorpresa a Totti! Il ‘Ninja’ alla Longarina: “Emozionante vederlo giocare”

ROMA - Il derby contro la Lazio lo ha perso, ma la delusione è sparita immediatamente quando ha visto l’amico a bordo campo, arrivato da Cagliari per fargli una sorpresa. Francesco Totti e Radja Nainggolan di nuovo insieme: il centrocampista del Cagliari ha fatto visita al suo ex capitano impegnato nella sfida di calcio a otto tra il suo club e la Lazio. Una partita vinta dai biancocelesti per 3 a 0, ma poco è importato al numero dieci che ha potuto abbracciare il “Ninja”, la moglie Claudia (che già la scorsa settimana era al circolo sulla Longarina) e la sorella Riana. “Felice di essere qui - ha dichiarato Nainggolan -, è sempre emozionante vedere Francesco in campo”.

Nainggolan, sorpresa a Totti: il Ninja alla Longarina per vederlo giocare

Nel campionato di calcio a otto Totti continua a sempre a fare la differenza, nonostante il passivo di questa sera. Durante l’intervallo Nainggolan è corso verso la panchina per salutarlo: Totti non lo aspettava ed ha quasi fatto un salto rivedendo il suo amico ed ex compagno di squadra. Un sentito abbraccio, poi qualche scambio di battute prima di rientrare in campo. A fine partita i due hanno cenato insieme per ricordare i vecchi tempi e i progetti futuri: Francesco presto aprirà la sua agenzia da procuratore, e sta già monitorando diversi giovani da portare nella sua scuderia.