Florenzi: “Pronto discorso strappalacrime”. Zaniolo: “Ti meriti il meglio”

ROMA - Un post che lascia spazio alle interpretazioni. Nicolò Zaniolo al termine della partita vinta dalla Roma contro la Spal per 3 a 1 ha pubblicato su propri social un messaggio dedicato ad Alessandro Florenzi: “Ti meriti tutto il meglio. Grande capitano, ti voglio bene”. Un post di stima, oppure un saluto al suo compagno di squadra che può finire sul mercato nella prossima finestra invernale?

Ad aumentare i dubbi sul futuro del capitano della Roma, anche una frase rilasciata da Florenzi a una dipendente giallorossa, in zona mista: “Domani vi faccio un discorso strappalacrime”, in riferimento alla cena di Natale per i dipendenti del club, alla quale parteciperà anche il terzino. Una battuta che alimenta ancora di più i dubbi sul futuro del giocatore.