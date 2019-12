Roma, cena di Natale in hotel. Ma c’è anche Lotito. Video

La Roma si è ritrovata al Parco dei Principi per la consueta cena di Natale. A due passi da Villa Borghese i calciatori, lo staff tecnico e i dirigenti sono arrivati uno dopo l’altro – la maggior parte scegliendo l’entrata posteriore e non la principale – per trascorrere la serata insieme. Presente anche Paulo Fonseca - che ieri ha partecipato alla cena dei dipendenti -, con tutto lo staff.

C’è anche Petrachi: “Il calciomercato? No, stasera siamo qui per gli auguri di Natale”, ha scherzato il diesse. Fuori programma al Parco dei Principi: c’è anche il presidente della Lazio Claudio Lotito.