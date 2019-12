Alisson non dimentica il passato: "Forza Roma sempre!"

ROMA - Ha vinto una Champions League, con ogni probabilità quest'anno vincerà anche la Premier League confermandosi uno dei portieri più forti del mondo. Eppure Alisson Becker non dimentica il passato, e non dimentica i suoi due anni trascorsi alla Roma. "Certo che seguo sempre il campionato italiano e i giallorossi, forza Roma!", ha dichirato il portiere brasiliano in un'intervista a Fox Sports. Parole hanno fatto entusiasmare tanti tifosi giallorossi, legati ancora da un forte sentimento verso il portiere.

