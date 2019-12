Dal gol di De Rossi al poker con la Fiorentina: le 5 partite più importanti del 2019

ROMA - Un anno complicato, con ben tre allenatori e nessun trofeo. Di Francesco esonerato, Ranieri alla guida per pochi mesi, a gestire l'addio di De Rossi e tentare un complicato accesso in Champions League. Poi la svolta con Petrachi e Fonseca: quattro mesi esaltanti di un gruppo unito, che gioca bene e ha riportato entusiasmo nella tifoseria. Di seguito le cinque partite più importanti del 2019, dall'ultimo gol di De Rossi in giallorosso al 4 a 1 alla Fiorentina.

Sampdoria-Roma 0-1, 6 aprile 2019: Una partita complicata in un momento delicatissimo per la Roma che arrivava dal pari contro la Fiorentina e il ko per 4 a 1 contro il Napoli. Lazio, Atalanta e Milan sopra in classifica, con un ko c’era il rischio di perdere definitivamente le speranze Europa e affondare nell’abisso della negatività. A salvare la squadra e Claudio Ranieri - subentrato a Di Francesco - ci ha pensato Daniele De Rossi. Un tap-in vincente che ha permesso a un quarto d’ora dalla fine di strappare i tre punti a Marassi e respirare una boccata d’ossigeno. L’ultimo gol di De Rossi con la maglia della Roma, un regalo a una squadra che poi è riuscita quantomeno a strappare un pass per l’Europa League.

Capitan De Rossi trascina la Roma alla vittoria