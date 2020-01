Addio De Rossi, Ranieri: "La scelta giusta". Nainggolan: "Farà l'allenatore"

ROMA - De Rossi lascia il Boca Juniors e, con ogni probabilità dice addio al calcio giocato. La notizia sta raggiungendo anche i campi di Serie A e i protagonisti che lo hanno allenato o che hanno giocato con lui. Una delle prime dichiarazioni sulla bandiera giallorossa arriva da Claudio Ranieri, suo allenatore anche la scorsa stagione in giallorosso: "De Rossi è stato un punto di riferimento importante, lui e Totti sono stati l’anima della squadra e dei tifosi - le sue parole a Sky -. Personificavano l’emblema dei giocatori che non vogliono mai mollare e vogliono sempre di più da se stessi e dai compagni. Due uomini veri, leali e sinceri”. Alla Rai il tecnico della Sampdoria ha poi dichiarato: "Dispiace ma penso sia la scelta giusta. E' stato un giocatore caparbio, valoroso, determinato. Gli auguro tutto il meglio perchè è un ragazzo che merita".

Nainggolan su De Rossi

Radja Nainggolan è rimasto molto legato a De Rossi anche dopo l'addio del belga alla Roma. Il centrocampista dopo la partita persa con il suo Cagliari contro la Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo amico: “L’avevo sentito una settimana fa, mi aveva detto degli infortuni ma che aveva voglia di giocare. Mi sembra una notizia strana, ho sentito di problemi personali ma non so tutta la sua vita. È stato un grande compagno e un grande giocatore oltre che un amico. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il futuro, vedremo quello che farà. Rimarrà nel mondo del calcio secondo me perché ha troppa intelligenza per restarne fuori. Sarà allenatore prima o poi, lo era già in campo. Non so se abbia questa voglia, ma è fatto per fare l’allenatore”. E ancora alla Rai: "Non me l'aspettavo, non so cosa farà. Penso che rimarrà nel mondo del calcio perché se ne intende. Mi sono sempre divertito con lui".

