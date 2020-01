De Rossi lascia il calcio, la Roma lo saluta: "Grazie per gli incredibili ricordi"

ROMA - Daniele De Rossi lascia il Boca Juniors e il calcio giocato. Questo pomeriggio l'ex centrocampista ha annunciato che appenderà gli scarpini al chiodo per tornare a Roma da sua figlia: "Mi manca tanto e io manco a lei". Sul social i tifosi di tutto il mondo stanno mandando messaggi al 36enne elogiando la sua carriera alla Roma e la parentesi in Argentina. Anche la Roma, tramite i social, ha voluto salutare il suo ex capitano con un video dei suoi migliori imomenti in giallorosso: "Una carriera sportiva fantastica giunge al termine. Grazie per così tanti incredibili ricordi, Daniele".

De Rossi, addio al Boca: "Lascio il calcio, farò l'allenatore. Torno a Roma"