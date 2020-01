Galatasaray-Nzonzi: è rottura totale. Non convocato, ecco la situazione

ROMA - La situazione di Steven Nzonzi è una vera e propria grana per Gianluca Petrachi. Il Galatasaray ha infatti rotto totalmente i rapporti con il centrocampista che aveva prelevato solamente cinque mesi fa in prestito dalla Roma per 500 mila euro. Dopo la frattura tra il francese e la squadra, oggi è arrivata la definitiva rottura che porterà alla fine del suo rapporto con il club turco. Il tecnico Terim infatti ha deciso di non convocare Nzonzi per la prima gara dell'anno, l'amichevole di questo pomeriggio contro l'Altay. Una partita che servirà al gruppo per mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa del campionato in programma la prossima settimana.

La mancata convocazione mette il campione del Mondo alle strette, e il messaggio del club è stato chiaro: o Nzonzi si trova un'altra squadra in questa finestra di mercato, disposta anche a versare 250mila euro al Galatasaray, oppure resterà fuori squadra fino al termine del prestito.

In Premier League diverse squadre sono interessate al centrocampista: Everton, West Ham e West Bromwich sono in contatto con il padre/agente di Nzonzi, con il Galatasaray e la Roma, proprietaria del cartellino. In attesa di una soluzione, il ragazzo si allena a parte e si gode il suo grande appartamento con tanto di piscina privata in uno dei grattacieli di Istanbul. Da qualche giorno è arrivata anche la famiglia che in questo momento così negativo vuole stare vicina a Steven.

