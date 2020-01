Zaniolo a Villa Stuart. L'operazione nel primo pomeriggio DIRETTA

ROMA - Questa mattina alle 9 Nicolò Zaniolo è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi all'intervento chirurgico al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il trequartista, infortunatosi alla mezz'ora della gara di ieri sera contro la Juventus, è arrivato nella clinica romana accompagnato dalla madre, Francesca Costa, e la fidanzata Sara. Poco dopo il suo arrivo è arrivato anche il vicepresidente della Roma Mauro Baldissoni che ha incontrato il ragazzo per una mezz'ora, per fargli sentire la vicinanza del club.

De Rossi sbarca a Roma: "Ho saputo di Zaniolo, lo andrò a trovare"

Il professor Mariani opererà il giocatore nel primo pomeriggio, poi comincierà il periodo di riabilitazione stimato per circa cinque/sei mesi. Campionato finito, è appesa a un filo anche la speranza di vedere il giocatore convocato per gli Europei. "Vi giuro... tornerò più forte di prima", ha scritto su Instagram il talento giallorosso pubblicando una foto in barella con Ronaldo che va a consolarlo.

Zaniolo, è rottura del crociato con lesione meniscale: subito l'operazione

Roma, l'arrivo di Zaniolo a Villa Stuart per l'intervento al crociato

Zaniolo, la visita di Florenzi

Ieri sera, dopo i controlli a Villa Stuart, Zaniolo è rientrato a casa accompagnato dalla madre e dal medico social del club, il dottor Causarano. Nel suo appartamento all'Eur, preso in affitto da Totti, il talento giallorosso ha ricevuto la visita di Alessandro Florenzi che lo ha sostenuto nel momento più difficile della sua carrierra.

Zaniolo, parla la mamma: "Diventerai ancora più forte. Grazie per il sostegno"

Zappacosta in visita da Zaniolo a Villa Stuart

Dopo il saluto di Baldissoni, questa mattina Davide Zappacosta ha fatto visita a Zaniolo a Villa Stuart. Il terzino giallorosso, nella clinica per una visita di controllo per il recupero dalla rottura del crociato, ha voluto fare un saluto anche al suo compagno di squadra che ha subìto il suo stesso infortunio.

