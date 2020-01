Roma-Inter, affare saltato. Spinazzola sta rientrando nella Capitale

ROMA - È definitivamente saltato l'affare tra Inter e Roma per lo scambio tra Politano e Spinazzola. Le parti non sono riuscite a trovare l'intesa per il minutaggio legato alle quindici presenze con le quali sarebbe scattato l'obbligo di riscatto per i due giocatori. Politano per motivi personali è ancora a Roma, mentre Spinazzola alle 16 si è imbarcato da Linate per rientrare nella Capitale.

Roma, Zaniolo diventa... Super! Ecco il suo murale nel cuore di Trastevere

Dopo due giorni e mezzo di trattative, l'affare è definitivamentr saltato. Petrachi e Marotta non hanno raggiunto l'accordo legato alle presenze sulle quali sarebbe scattato l'obbligo di riscatto dei due giocatori. O meglio, le presenze sono state fissate a quindici, ma l'intesa non è stata raggiunta sul minutaggio. Il diesse giallorosso sta comunque pensando di provare a trattenere Politano chiedendolo con la formula del prestito secco: soluzione gradita dal giocatore, non dall'Inter che chiede comunque l'obbligo di riscatto.

e"L'Aston Villa è interessato a Nzonzi della Roma"