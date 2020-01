Fonseca: "I giocatori non hanno recuperato, ma contro la Juve vogliamo vincere"

ROMA - Vigilia di Roma-Juventus, la squadra di Paulo Fonseca domani sera affronterà la capolista del campionato all'Allianz Stadium per strappare un pass per le semifinali di Coppa Italia. Dopo l'allenamento di rifinitura il tecnico giallorosso è intervenuto ai microfoni dell'emittente ufficiale del club per presentare la gara contro i bianconeri.

Zaniolo, il ginocchio è una maledizione: anche la sorella si fa male

Come è andato l'allenamento?

"Abbiamo sostenuto un allenamento molto corto, i giocatori non hanno recuperato dal Genoa ma ci siamo preparati strategicamente. I giocatori sono motivati, hanno fiducia: vedremo domani contro questa grande squadra".

I recuperi?

"Solamente Fazio. Perotti, Pastore e Mkhitaryan non sono pronti. Speriamo di avere Perotti per la prossima gara".

Roma, vittoria col Genoa: i giocatori festeggiano sui social

La Roma ha sempre perso all'Allianz Stadium

"Ma questo non è importante. Dobbiamo giocare con convinzione, voglia di vincere e fiducia. Sappiamo che sarà una partita difficile, la Juventusè una grandissimi squadra. Abbiamo fatto già una buona partita contro i bianconeri e possiamo pensare di vincere".

Roma-Inter, prove di disgelo: apertura alla cessione di Politano

Può aiutare aver giocato già contro la Juventus in campionato?

"Può aiutare entrambe le squadre. Non possiamo sbagliare come abbiamo fatto nei primi minuti della gara di campionato".

Sarà il momento di Kalinic.

"Ha fatto una buona partita contro il Parma e sono fiducioso per la gara di domani. Giocherà una buona partita".