Fonseca: "Diversa qualità tra Roma e Juventus. Mi aspetto due rinforzi"

ROMA - Brutta prestazione ed eliminazione dalla Coppa Italia, la Roma esce a pezzi dall'Allianz Stadium dopo la sconfitta per 3 a 1 da parte della Juventus. Il tecnico Fonseca al termine del match è intervenuto ai microfoni della Rai per commentare la prestazione dei giallorossi.

Nel primo tempo è mancato coraggio.

"La differenza nel primo tempo è stata l'efficacia. La squadra ha giocato bene fino agli ultimi trenta metri ma poi la qualità tra le due squadre è diversa".

Quanto è pesata l'assenza di Dzeko?

"Edin è molto importante per noi, ma il problema non è stato soltanto in Kalinic. Tutti gli attaccanti hanno giocato al di sotto delle loro prestazioni. La differenza con la Juventus è stata in questa".

Si è fermato Diawara.

"Sono molto preoccupato, vediamo come sta. Non abbiamo molti giocatori in questo momento, speriamo che la situazione di Diawara non sia grave. Abbiamo questi giocatori e dobbiamo pensare con questi al derby".

Da cosa dipendono queste difficoltà sui gol?

"La differenza è la qualità dei giocatori. I loro due primi gol sono arrivati in contropiede, poi c'è un Ronaldo che non sbaglia. gli attaccanti della Roma devono lavorare di più anche per aiutare la difesa. Kluivert, Under e Kalinic devono aiutare di più la squadra".

Come pensa di rimediare alle disattenzioni difensive?

"Dobbiamo lavorare tanto. Abiamo preso due gol in contorpiede e dovremo lavorare su questo".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Sì, mi aspetto due giocatori".

La Lazio?

"Dobbiamo pensare alla partita con fiducia. La mia preoccupazione è recuperare i giocatori".

