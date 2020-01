Roma, 1500 tifosi dentro Trigoria: saluto alla squadra tra fumogeni, cori e striscioni

ROMA - Derby e calciomercato, sette giorni importantissimi per la Roma di Paulo Fonseca. I tifosi giallorossi si sono dati appuntamento questa mattina alle 11 davanti ai cancelli di Trigoria per far sentire il loro supporto e caricare la squadra in vista della stracittadina, già accesa dai biancocelesti con uno striscione contro Zaniolo. Una vera e propria festa degli oltre 1500 tifosi con fumogeni, sciarpe giallorosse e tante bandiere che hanno sventolato davanti ai cancelli del Fulvio Bernardini.

Lazio, striscione dei tifosi a Trigoria: “Zaniolo zoppo de Roma”

Al termine dell'allenamento il club ha aperto i cancelli del Fulvio Bernardini facendo entrare i tifosi: i giocatori sono scesi sul campo del Di Bartolomei per salutare i tifosi e ringraziarli del supporto. Tanti cori per i giallorossi, le bandiere al vento e i fumogeni che hanno creato un'atmosfera mozzafiato.