Roma, Santon: "Derby dominato, meritavamo la vittoria. Rigore? Per me era netto..."

ROMA - Ottima prestazione di Davide Santon nel derby terminato in parità. Il terzino giallorosso, partito titolare al posto di Florenzi ha concesso poco ai rivali biancocelesti uscendo poi nei minuti finali del match tra gli applausi dei tifosi della Roma. "È mancata un po’ di concretezza e di fortuna, la partita l’abbiamo dominata noi e meritavamo di più. Però ci prendiamo questo pareggio, che ci consente di rimanere al quarto posto e andare avanti. Cercheremo di vincere la prossima partita ovviamente", le sue parole in zona mista.

L’errore di Pau Lopez.

"Sono cose che succedono a tutti, è un calcio piazzato, io la prendo di testa, la palla si alza e lui ha fatto quello che sei sentiva di fare. Abbiamo concesso un gol che si poteva evitare".

Roma-Lazio, lo show delle coreografie del derby

Sul rigore annullato.

"Per me il rigore era netto, sul momento, poi c’è il Var e l’arbitro ha deciso di non darlo. Accettiamo e andiamo avanti".

Senti più la fiducia del mister?

"Ho un bel rapporto con l’allenatore, la fiducia la sento e cerco di ricambiarla. Abbiamo fatto una grande partita stasera".

La Lazio è da scudetto o vincerà la Juve?

"La Lazio è una grande squadra, ha giocatori molto forti ma è dura perché lì ci sono lo tre davanti. La Lazio ha una partita in meno e se la giocheranno fino alla fine, ma io dico che ci siamo anche noi".