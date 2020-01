ROMA - Il mondo dello sport in lutto per la morte di Kobe Bryant. La star della Nba è morta in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Sui social è arrivato immediatamente il cordoglio di tanti personaggi del mondo dello sport, tra cui Francesco Totti che lo aveva conosciuto nel corso di un evento: "Onorato di averti conosciuto, Campione dentro e fuori dal campo".

Roma-Lazio 1-1: a Dzeko risponde Acerbi, derby pari