Villar segue il profilo della Roma. Il pres. dell'Elche: "Il Valencia lo rimpiangerà"

ROMA - Non è stato convocato per la partita contro l'Almeria, e nelle prossime ore potrebbe già partire per cominciare la sua nuova avventura in Italia. Gonzalo Villar è ormai un nuovo giocatore della Roma: il ventunenne ha chiuso con il club giallorosso e firmerà un contratto di quattro anni e mezzo a circa 600mila euro a stagione, mentre al club spagnolo andranno quattro milioni più uno di bonus.

I social confermano ulteriormente la chiusura della trattativa: Villar da poche ore ha infatti cominciato a seguire i profili ufficiali della Roma sui social, segno che il ragazzo vuole informarsi sull'andamento della squadra che tra poco abbraccerà. Intanto il presidente dell'Elche Joaquín Buitrago Marhuenda ha rilasciato importanti dichiaraizoni al portale Pagine Romaniste: "La Roma ha raggiunto un accordo con noi, dobbiamo concluderlo. Sono contento per Gonzalo, è un grande giocatore e una brava persona". Sul Valcencia invece, che avrebbe potuto esercitare il diritto di acquisto del ragazzo: "Non sa quello che si perde... Se ne pentirà".

