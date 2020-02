Fonseca: "I giocatori hanno perso la testa. Dzeko mi ha detto di non parlare con Pairetto"

ROMA - Brutta sconfitta della Roma contro il Sassuolo, la squadra giallorossa ha perso 4 a 2 al Mapei Stadium compromettendo la corsa alla zona Champions League. Queste le parole del tecnico Paulo Fonseca a Dazn, al termine del match.

Sassuolo-Roma 4-2: Fonseca choc, che crollo!

La Roma vista nel derby completamente diversa da quella vista col Sassuolo.

"Devo fare i complimenti al Sassuolo che ha giocato bene. Non abbiamo giocato il primo tempo. È impossibile vincere quando difendiamo in questo modo. È difficile spiegare questa differenza rispetto alla partita con la Lazio. È impossibile vincere senza giocare un primo tempo".

Era la partita del salto di qualità?

"Il Sassuolo ha grandi qualità ma ogni volta che attaccava segnava. È difficile da spiegare questi problemi difensivi".

La cessione di Florenzi ha condizionato l'umore dello spogliatoio?

"No, non ho sentito questo problema. È difficile spiegare questi 45 minuti".

Dzeko fa 100 ma non basta: la Roma crolla contro il Sassuolo

L'errore è stato dei centrocampisti o degli attaccanti che non aiutavano la fase difensiva?

"Con la pressione alta lasciavamo un giocatore alle spalle di Cristante. Abbiamo sbagliato individualmente nelle situazioni uno contro uno. Quando pressavamo alti lasciavamo spazio ai centrocampisti".

Dzeko nella storia: 100 gol con la Roma

Lei non è stato ammonito da Pairetto.

"Non abbiamo perso per l'arbitro, non voglio trovare una scusa. Non capisco però perché così tanti cartellini dati alla Roma".

Cosa vi siete detti con Dzeko?

"Mi ha detto che non c'era bisogno di parlare con l'arbitro, mi ha tranquillizato. Sono stato contento".

Il problema?

"Per me è mentale".

Queste invece le parole del tecnico giallorosso ai microfoni di Sky Sport.

La sconfitta è pesante ed è superfluo quasi analizzare gli errori. Parliamo dell’approccio. Sembra che il gruppo non capisca l’importanza delle partite, della stagione. E’ preoccupato dei primi 45 minuti?

“Sì. E’ difficile per me spiegare un passaggio dalla partita con la Lazio a questa. Soprattutto nel primo tempo. E’ vero che dopo il secondo gol abbiamo perso equilibrio. Abbiamo perso la testa. Non abbiamo giocato nel primo tempo. E’ difficile da spiegare, non è né una questione tecnica né tattica. Soprattutto guardando alla scorsa partita”.

Tra primo e secondo gol sono passati dieci minuti, il Sassuolo era più intenso. Non poteva abbassare la squadra per proteggere la linea difensiva? Non ha pensato ad aspettare un attimo?

“Eravamo entrati bene nella partita, ma alla prima occasione il Sassuolo ha fatto gol. Se non pressi alto questa squadra è difficile perché hanno qualità. Dopo di quello dovevamo provare a recuperare il pallone. Abbiamo lasciato spazio tra le linee, soprattutto nella zona di Cristante. Dopo che abbiamo preso il primo gol abbiamo cercato di recuperare la palla più alta”.

Oggi sembra facilissimo fare gol alla Roma. Questo cambiamento è figlio di qualche cosa di tattico o fisico? Che fine ha fatto poi Kolarov?

“Kolarov è una opzione, Spinazzola contro la Lazio ha fatto una bellissima partita e ho pensato di non dover cambiare. Non abbiamo cambiato tattica, stiamo giocando come abbiamo giocato sempre. Abbiamo preso più gol rispetto alla prima parte del campionato. Ora dobbiamo lavorare”.

I gol sono figli solo della mancata pressione o ci sono stati errori individuali?

“Entrambi. Quando abbiamo iniziato la nostra pressione alta abbiamo lasciato troppo spazio tra la linea media e quella difensiva. In questi casi dobbiamo vincere i duelli e non abbiamo vinto quasi nessun duello. Questo è un problema”,

Cosa vi ha lasciato il derby? Oggi avete messo meno in campo come se la vittoria fosse scontata. C’è stata meno euforia?

“Ho chiesto ai giocatori chi era preoccupato prima della partita. Avevamo bisogno di avere qui lo stesso atteggiamento della sfida con la Lazio. Eravamo entrati bene, ma dopo il primo gol preso siamo andati in difficoltà. E’ difficile da spiegare”.