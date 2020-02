Fonseca striglia la Roma: ecco il discorso del tecnico

Inaccettabile. Così, nel suo italiano ormai fluente, Paulo Fonseca ha definito la partita contro il Sassuolo durante il confronto con la squadra avvenuto ieri mattina a Trigoria, prima dell’allenamento. Fonseca è una persona molto educata, alza raramente la voce, ma in questo caso è stato molto duro con i giocatori, nell’interesse della Roma. Il suo umore era simile rispetto ai giorni dello 0-0 con la Sampdoria, uno dei punti di svolta della stagione. Non si aspettava la figuraccia di Reggio Emilia, è rimasto deluso soprattutto dall’atteggiamento e dalla tenuta nervosa, al di là del risultato che secondo la sua mentalità può essere perseguito solo attraverso un’adeguata applicazione in campo. Così si butta tutto alle ortiche, ha avvertito Fonseca, ricordando però che la stagione è ancora lunga e che la classifica consente alla Roma di conquistare l’obiettivo dichiarato, cioè la Champions League, senza contare l’avventura europea che riparte il 20 febbraio all’Olimpico contro il Gent.

Roma, si corre verso il Bologna

Novità

Fonseca ha rivisto la partita e rimane convinto che la squadra avesse il giusto equilibrio tattico. Ciò che è mancata, anche negli errori individuali che sono stati analizzati al video, è la lucidità nelle scelte. La serataccia di Mancini, che viene dopo un periodo di involuzione, è emblematica in questo senso. Ma siccome niente è immutabile, Fonseca sta valutando possibili accorgimenti in vista della partita di venerdì contro il Bologna, quando mancherà lo squalificato Lorenzo Pellegrini. Con Pastore ancora a mezzo servizio, la Roma potrebbe tornare alla formula del 4-1-4-1 che aveva funzionato in autunno.

