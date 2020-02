Roma, Villar: "Ho perso due chili per la tensione". Ibanez: "Tanta concorrenza"

ROMA - Il direttore sportivo Petrachi questo pomeriggio ha presentato in conferenza stampa i suoi acquisti del mercato invernale. Gonzalo Villar e Roger Ibanez hanno raccontato il loro trasferimento rispettivamente dall'Elche e dall'Atalanta in giallorosso.

Petrachi: "Su di me calunnie e falsità. Cambio proprietà? Non arriva Paperon de' Paperoni"

La conferenza di Villar

Come procede il tuo ambientamento a Trigoria dopo il tuo esordio?

“Ringrazio tutti per l’accoglienza, il diesse, lo staff e i compagni ci stanno aiutando. L’ambientamento procede bene. Ho voglia di lavorare”.

Quale credi sia il ruolo migliore per te, anche perché dovrai sostituire un giocatore importante come Diawara…

“Diawara è un grande giocatore e siamo dispiaciuti per il suo infortunio. Speriamo che torni presto. La mia posizione preferita è da otto, con un mediano difensivo al fianco. Sono pronto per giocare a ogni occasione in qualsiasi posizione”.

Fonseca ha detto che c’è grande pressione qui. Vi sentite pronti per questa avventura?

“Evidentemente la pressione è maggiore in una piazza come Roma, ma anche in tutti gli altri grandi club. Noi siamo pronti e il mister ha detto bene. Chi non regge la pressione è giusto che si dedichi ad altro”.

Fallo di Totti, rissa sfiorata contro il Frosinone: caos alla Longarina

Il suo ex allenatore ha dichiarato che lei per lo stress ha perso due chili. Cosa è successo?

“È vero, è successo. In particolare il periodo dal 20 al 30 gennaio. Sono state giornate frenetiche, strane, pazze. Avevo voglia di venire qui e tutto si è risolto. Ho recuperato serenità”.

Il passaggio dall’Italia alla Spagna è stato forte. Vi ha colto di sorpresa il minutaggio?

“Io venivo da una seconda divisione. Questo salto è stato importante per me, mi aiuterà a dimostrare il mio valore. Ci stiamo ambientando, siamo appena arrivati e abbiamo avuto pochi minuti a disposizione. Sta a noi lavorare duro per cercare di dimostrare che possiamo essere giocatori importanti. Dobbiamo lavorare duramente, essere scrupolosi e professionali”.

Roma, il patto con Fonseca e le voci su Allegri

La conferenza Ibanez

Le sue caratteristiche?

“Le mie caratteristiche sono quelle della velocità, ho un gran salto e mi piace giocare palla al piede. Dimostrerò tutto in campo”.

Fino a poco fa era all’Atalanta. Cosa suggerirebbe alla Roma in vista di sabato?

“L’Atalanta la conosco bene, perché sono stato lì un anno. Non ho avuto modo di parlare con il mister, ma quello che sta preparando è in linea con quello che conosco. Sappiamo che sarà uno scontro diretto difficile e ci stiamo preparando al meglio”.

Smalling, Zappacosta, Mkhitaryan: la Roma potrebbe non trattenerli

La Roma ha dei centrali difensivi di livello e lei potrebbe non avere spazio. È preoccupato della concorrenza?

“C’è concorrenza, ne sono consapevole. Voglio però ritagliarmi il mio spazio, anche dopo giugno”.

Negli ultimi anni i giocatori che sono passati alla Roma hanno dimostrato spesso di non conoscere la storia del club. Avete già pensato a un giocatore o un campione del passato, ruolo per ruolo, che vi ha ispirato per poter venire nella Capitale?

“Parlo a nome di tutti e tre. Conosciamo la storia di questo club, abbiamo fatto i nostri approfondimenti prima di firmare. Rispetto ai campioni del passato è difficile fare solo un nome. Ognuno ha la sua identità. Noi vogliamo fare il nostro meglio e lavoreremo per conquistare dei titoli”.

Ieri la squadra è andata a pranzo insieme. Non le chiedo cosa vi siete detti, ma come ha visto il gruppo…

“Al termine dell’allenamento abbiamo voluto passare del tempo insieme. È un gruppo che sta bene, eccezionale. Ci sentiamo aggregati anche se siamo arrivati da poco. Queste sono occasioni che fortificano il gruppo”.

La Roma fa gruppo: pranzo top secret dopo l'allenamento