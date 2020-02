Zaniolo ci ripensa: è tornato tra le braccia della sua Sara

ROMA - "All you need is love", soprattutto durante un infortunio. Tutto ciò di cui Nicolò Zaniolo ha bisogno è l'amore di chi gli sta vicino, per continuare il recupero al ginocchio operato per la lesione al crociato e soprattutto per non demoralizzarsi visto il lungo stop che molto probabilmente lo terrà fuori anche dall'Europeo di giugno. Le vicende d'amore tengono impegnato il talentuoso attaccante della Roma, che nel giro di un paio di settimane si è lasciato con la sua Sara, si è poi fidanzato con l'attrice Elisa Visari salvo poi tornare sui propri passi.

Perché adesso Zaniolo è tornato tra le braccia di Sara Scaperrotta, la studentessa di Scienze della Moda che ha fatto girare la testa ai tifosi per le sue foto sui social. Ieri pomeriggio i due hanno pubblicato su Instagram la stessa foto: il tramonto visto dal terrazzo dell'appartamento di Zaniolo (affitato da Totti), il tutto condito da un bel cuore rosso. Segno che l'amore è tornato.

Solo un flirt quindi con Elisa Visari? A quanto pare sì, e anche molto breve. Zaniolo aveva postato sui social un paio di foto con l'attrice che ha avuto anche una partecipazione all'ultimo film di Gabriele Muccino "Gli anni più belli". Lei non aveva mai pubblicato nulla, ma i due hanno smesso di seguirsi su Instagram in contemporanea al ritorno del "follow" tra Nicolò e Sara. La coppia è tornata insieme, del resto il primo amore non si scorda mai.