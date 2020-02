La Roma nel tunnel: il distacco dalla Lazio brucia

ROMA - La Roma è devastata dal momento d’oro della Lazio. E’ più difficile gestire la crisi con i biancocelesti che vanno così forte. La proprietà a stelle e strisce ha toccato il fondo. E’ il punto più basso da quando gli americani hanno rilevato la società da Unicredit, nel 2011. Neppure un trofeo in bacheca, contro i quattro conquistati dalla Lazio, che oggi lotta per lo scudetto. Per la Roma si preannuncia un nuovo anno zero, quello annunciato da Petrachi in pompa magna sta per rivelarsi un flop e bisogna ricominciare daccapo. La Roma è a meno 17 dalla Lazio e non ha più alibi. Lotito dimostra che si può essere competitivi senza follie e senza lo stadio di proprietà. E senza i 250 dipendenti che ha la Roma. Il distacco tra la società e la squadra è evidente. A Roma ci sono giocatori che non hanno mai visto Pallotta, che ormai manca da due anni. Assente non giustificato e contestato dai tifosi, anche quando non c’è e con striscioni esposti in ogni parte del mondo. Il passaggio di proprietà è vissuto dall’ambiente e da chi lavora a Trigoria come una liberazione. Questa fase di transizione è diventata troppo lunga e toglie concentrazione ed energie. Nella squadra è rimasto un solo romano, Pellegrini, si rischia di perdere il senso di appartenenza. Si è passati da un lungo periodo nel quale i leader della squadra erano Totti e De Rossi (con la breve parentesi di De Rossi e Florenzi), a quella attuale dove le chiavi dello spogliatoio ce l’hanno il bosniaco Dzeko e il serbo Kolarov.

La Roma si allena sotto gli occhi di Petrachi

Distacco record

Il confronto in classifica tra le due squadre della Capitale è impietoso: con la vittoria sull’Inter la squadra di Inzaghi è arrivata ad avere diciassette punti di vantaggio sulla Roma, che a Bergamo ha collezionato la terza sconfitta consecutiva. Mai, nell’era Lotito, il distacco era stato tanto netto. Un divario importante, che certifica anche la difficoltà della Roma di rientrare in corsa per la qualificazione Champions, con l’Atalanta che ha sei punti di vantaggio. [...]

