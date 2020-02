Roma, Diawara torna in gruppo: via ai test per monitorare il ginocchio

ROMA - Sono cominciati oggi i test fisici per Amadou Diawara. Il centrocampista guineano questa mattina ha sostenuto l'allenamento in parte con il gruppo e nei prossimi giorni continuerà lavorare in campo per monitorare le sue condizioni fisiche. Lo scorso 22 gennaio Diawara era stato costretto a fermarsi per la lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro: la Roma, in accordo con il giocatore e il procuratore, aveva deciso di proseguire con la terapia conservativa, posticipando eventualmente l'intervento alla fine della stagione. Da oggi il centrocampista ha cominciato il controllo del ginocchio lavorando in campo: corsa, scatti e cambi di direzione per verificare le condizioni sotto sforzo.

In queste quattro settimane Diawara ha seguito un programma di recupero stilato dal professor Cerulli che continua a monitorare la sua situazione anche in questi giorni di test dopo la visita svolta la scorsa domenica. Il responso arriverà alla fine della settimana, dopo una serie di allenamenti che Amadou proseguirà con i suoi compagni di squadra.

