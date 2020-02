Fonseca: "Roma all'inizio di un processo di crescita, possiamo migliorare"

ROMA - Vigilia di Europa League, la Roma di Paulo Fonseca è in Belgio per giocarsi il ritorno dei sedicesimi di finale contro il Gent. Si parte dal risultato d'andata di 1 a 0 in favore dei giallorossi grazie alla rete di Carles Perez. Il tecnico portoghese questo pomeriggio è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani alla Ghelamco Arena.

Kolarov può giocare titolare?

"Vediamo domani, ma Kolarov può giocare tre partite consecutive. Non c'è problema".

L'importanza della gara.

"Per noi è importantissima questa partita. Ma dobbiamo prima concentrarci su quello che dobbiamo fare, giocando con ambizione e pensando che il risultato sia sullo 0 a 0. Dobbiamo avere il coraggio mostrato contro il Lecce: sarà una partita difficile perché il Gento non ha mai perso in casa e hanno sempre segnato. Saranno motivati, il risultato è aperto. Ma è una partita molto importante anche per noi".

In Europa vanno avanti le squadre più coraggiose. Lei non ha mai perso questa mentalità: giocherete per attaccare?

"Sì, non possiamo soltanto difendere. Noi vogliamo giocare il nostro calcio. È importante segnare in questa gara, e per farlo dovremo giocare come sempre. Giocheremo nella metà campo avversaria. Giocheremo con ambizione perché sarà importante segnare".

Ci sono differenze tra il calcio europeo e quello italiano? La Roma ha caratteristiche da squadra europea?

"In Europa League e in Champions le partite sono più aperte. Questo tipo di competizioni si giocano in due partite: una viene eliminata, l'altra invece continua la competizioni. Mi piace questo calcio aperto".

Dopo la gara di andata ha qualche dubbio su come affrontare l'avversario?

"No, non abbiamo dubbi. Sappiamo che il Gent è una squadra fortissima e l'ha dimostrato all'Olimpico. Domani ci aspetta una gara con voglia di vincere, sarà una partita difficile".

Nessuna squadra ha giocato una finale di Europa League. C'è dentro la squadra la consapevolezza che questo sia un obiettivo importante?

"Io capisco che si parli di questo, ma non mi piace pensare al futuro. Non dobbiamo pensare al domani, ma soltanto a vincere domani. La squadra ha l'ambizione di vincere domani e passare il turno".

Perché la Roma non riesce ad avere l'intensità che ha l'Atalanta anche in Europa? Problema di condizione?

"Sono diverse forme di giocare la partita. L'Atalanta sta lavorando in questo modo da diversi anni, e gioca in maniera diversa. Mi piace come gioca l'Atalanta, ma io ho un'idea di calcio diversa. Possiamo sicuramente avere un ritmo diverso in attacco, ma questa è una squadra che è all'inizio di un processo e ci sono molte cose da migliorare. In futuro potremo vedere una Roma migliore".

Nel 2016 lei ha già affrontato il Gent con lo Shakhtar: è cresciuto il club?

"Sono squadre diverse, con giocatori diversi".

