Totti in montagna: incontro con Materazzi e Salvini

ROMA - Insoliti incontri in montagna. Francesco Totti è in vacanza in Trentino-Alto Adige insieme alla sua Ilary e ad alcuni amici. Tanto sci tra le belle piste delle Dolomiti del Brenta, ma anche relax nei rifugi ad alta quota. In uno di questi l'ex capitano della Roma ha incontrato Matteo Salvini, leader della Lega, e Marco Materazzi, suo amico e compagno della Nazionale campione del Mondo. “Il Capitano! Onore a te Francesco Totti!“, il post di Salvini sui social, accompagnato da una foto nella quale i due si stringono la mano. "Vai piano!", invece il commento di Totti su una foto di Materazzi con sci e bastoncini.

