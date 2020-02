Siviglia, Lopetegui: "La Roma non è solo Dzeko". Castro: "Sorteggio complicato"

ROMA - Ramon Monchi sfida il suo passato. Il suo Siviglia infatti affronterà agli ottavi di finale di Europa League la Roma, squadra nel quale ha gestito il mercato per un anno e mezzo. Il club andaluso si preprarerà alla doppia sfida del 12 e del 19 marzo, rispettando il club giallorosso: "Sarà una sfida a eliminazione molto affascinante, davanti avremo una squadra con grande ambizione e voglia di passare il turno - ha ammesso il tecnico del Siviglia Julien Lopetegui -. Affronteremo questa sfida con tutta la fiducia possibile. Due squadre molto vicine nei valori. Sarà una sfida tirata".

Il tecnico del club andaluso ai microfoni di Moviestar ha parlato della Roma: "La conosciamo molto bene. Non ha solo Dzeko, ha anche grandi giocatori, come noi del resto. Combatteremo per passare. Ci è toccato il ritorno fuori casa, dovremo affrontarlo per bene".

José Castro, presidente del Siviglia, ha parlato ai microfoni di SFCRadio per commentare il sorteggio di Europa League: “Ieri per la settima volta ci siamo classificati agli ottavi in competizioni continentali, ed è qualcosa che va sottolineato perché è molto importante. Il sorteggio con la Roma è difficile, sono un grande club, con un grande potenziale economico e sportivo. Il nostro club ha conquistato rispetto e prestigio tale da pensare che possiamo andare avanti. Sicuramente sarà complicato perché agli ottavi arrivano solo squadre molto buone, ma neanche loro avrebbero voluto pescare i cinque volte campioni. Ieri contro il Cluj non abbiamo giocato la nostra miglior partita e capisco la reazione dei tifosi. Sono convinto che il progetto ci darà molte gioie. Adesso siamo in un momento di crisi del gioco, noi siamo i primi ad arrabbiarci ma dobbiamo dare il nostro appoggio totale allo staff. Ci sono partite che non vanno come vorremmo ma non è niente di nuovo”.

