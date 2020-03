Roma, Villar promosso a Cagliari: ora è un'opzione preziosa

A un certo punto, spinto dalla trance agonistica, ha rischiato di andare fuori giri, piantando i tacchetti nel costato di Nainggolan e guadagnandosi un giallo che, con i tempi e le regole che corrono, tendeva all'arancione. Il fatto di aver abbattuto proprio il Ninja, tutt'ora icona giallorossa, non deve avergli fatto grande impressione: domenica, sull'erba del Sardegna Arena, Gonzalo Villar era impegnato anima e corpo a meritarsi la Roma, non solo come investimento per il futuro, ma come risorsa di pronto utilizzo. Le sfasature del Cagliari gli hanno facilitato il compito, ma il quasi ventiduenne murciano (compleanno fra diciotto giorni) sembra aver già metabolizzato in buona parte il salto dalla B spagnola ai climi della Serie A. Lo aveva detto in sede di presentazione: «Mi considero un centrocampista al quale piace essere sempre vicino al pallone». E in effetti, lo si è visto spesso appoggiare e riproporsi, il che è una buona abitudine, che fornisce al compagno in possesso di palla un'alternativa in più per sfuggire alla pressione avversaria. Non ha tentato di strafare, giocando sempre a due tocchi, e sul gol del pareggio di Kalinic è lui a ribaltare il fronte e dare inizio all'azione.

Il sì di Fonseca

[...] E adesso Villar è davvero una “opzione”, termine che nel lessico del tecnico serve a frustare chi si sente titolare e a promuovere chi non lo è. A Siviglia, fra una settimana, con Veretout squalifi cato e Diawara e Pellegrini in condizioni non ancora ottimali, Gonzalo potrebbe avere un'altra grande occasione.

