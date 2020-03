Roma, allenamento in casa con le mogli. Ma Dzeko ha degli 'intrusi' in palestra...

ROMA - La Roma continua ad allenarsi, non a Trigoria ma a casa. Paulo Fonseca dopo il rinvio della gara di Europa League contro il Siviglia ha infatti deciso di concedere tre giorni di stop ai giocatori per evitare spostamenti a Trigoria durante l'emergenza Coronavirus. Lo staff giallorosso e il nutrizionista del Fulvio Bernardini hanno però stilato un programma di allenamento e alimentare che i giocatori dovranno continuare a seguire a casa.

Ecco allora tanta palestra per i giocatori a casa insieme alle mogli: Pellegrini e Veronica oggi si sono dedicati alla boxe, Spinazzola e Miriam alla corsa e pesi, così come Dzeko e Amra. 'Intrusi' in palestra però per il bosniaco: anche i due figli Una e Dani hanno voluto imitare il papà e dedicarsi a un piccolo allenamento, provando a svolgere esercizi vicino all'attaccante sotto lo sguardo divertito della madre.

