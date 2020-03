Florenzi, oggi il tampone per il Coronavirus

ROMA - Alessandro Florenzi questa mattina verrà sottoposto al tampone per il controllo delle sue condizioni. Sono cinque i casi di contagio da Coronavirus rilevati nel Valencia, squadra spagnola in cui l'ex capitano della Roma milita in prestito. Dopo l'annuncio del difensore Garay dal suo profilo Instagram, il Valencia ieri ha annunciato cinque contagi in prima squadra, tra tecnici e giocatori. Per questo motivo il club ha ordinato a tutti i giocatori (e alle famiglie) di sottoporsi nelle rispettive abitazioni al test per verificare possibili contagi del virus che ha messo in allarme il mondo intero. Nei prossimi giorni arriverà l'esito del test, il 29enne romano è costretto a isolarsi (come tutto il Valencia) nella sua abitazione spagnola.

