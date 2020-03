La Roma sui social vince il derby ma è sotto Totti. Mikhi sul podio, record Zaniolo

ROMA - Senza ombra di dubbio, Nicolò Zaniolo è il giocatore della Roma che ha avuto la crescita più importante nell'ultimo anno e mezzo. Posto da titolare in giallorosso, probabile convocazione all'Europeo (prima dell'infortunio e del rinvio della competizione), numeri record in Champions League e qualità da vero campione. Crescita vertiginosa anche sui social: poco prima di approdare in giallorosso Zaniolo su Instagram veniva seguito più o meno da 15mila utenti, coloro che lo avevano saputo apprezzare nella Primavera dell'Inter e nella Nazionale Under19. In un anno e mezzo il suo profilo social registra invece una crescita anche qui record, con 913mila follower in costante aumento.

È uno dei giocatori più popolari della Roma, così anche dai numeri social si possono intuire le qualità, le gerarchie e il passato dei protagonisti del campo di calcio. E allora dai profili Instagram e Twitter (anche se quest'ultimo va meno di moda tra i calciatori) è possibile capire perché la Roma stia cercando in tutti i modi di trattenere Henrikh Mkhitaryan e Chris Smalling, i veri senatori dello spogliatoio giallorosso e del panorama social capitolino. Il trequartista armeno ha fatto scorpacciata di fan nelle sue avventure in Ucraina, Germania e Inghilterra (oltre dai connazionali armeni), ed è al primo posto della classifica dei social giallorossi: 2,8 milioni di follower su Instagram 1,4 milioni su Twitter. Al secondo posto, distaccato di poco l'ex nazionale inglese (ma con serie possibilità di tornare) in prestito dal Manchester United con 2,4 milioni su Instagram e 1,7 su Twitter. Centomila 'seguaci' di differenza tra i due giocatori, due posizioni del podio blindate considerando che Dzeko sale sul terzo gradino con 'solamente' 1,4 milioni su Instagram e uno e mezzo su Twitter.

Il quarto posto di questa speciale classifica è conteso ma va a chi ha giocato nel Paris Saint Germain per tanti anni ed è apprezzato anche in Argentina. Javier Pastore con 995mila follower su Instagram e ben un milione su Twitter stacca di poco Cengiz Under con 984mila seguaci (quasi tutti provenienti da Roma e Istanbul) sul social delle fotografie (solo 199mila su Twitter che utilizza raramente), seguito poi da Zaniolo con 913mila, Kluivert con 812mila e Carles Perez con 684mila.

Dall'ex Barcellona si apre una voragine con gli altri giocatori. Di ben 247mila seguaci con Diego Perotti (437mila follower), addirittura di 305mila con Lorenzo Pellegrini. Il 'predestinato' a indossare la fascia da capitano e diventare uno dei migliori giocatori italiani non riscuote grande successo sui social, complice anche una crescita meno veloce rispetto al talento Zaniolo. Chiudono la top ten dei più seguiti l'ex Juve Leonardo Spinazzola con 512mila e Davide Zappacosta con 484mila follower su Instagram.

E la Roma? Continua a crescere, sebbene sia ancora distaccata dai colossi storici come Juventus (38 milioni su Ig), Inter (4,8mln) e Milan (7,5mln). Con i suoi 3,2 milioni di follower su Instagram ha sicuramente vinto il derby con la Lazio (ferma a 595mila follower), ma sta ancora 'lottando' per superare la bandiera Francesco Totti che vanta 3,4 milioni di fan. Discorso inverso invece su Twitter, con il 1,5 milioni di utenti sul profilo giallorosso contro i 377mila dell'ex capitano.

LA CLASSIFICA DEI GIOCATORI SU INSTAGRAM

1- Mkhitaryan 2,8 milioni

2- Smalling 2,4 milioni

3- Dzeko 1,4 milioni

4- Pastore 995mila

5 - Under 984mila

6- Zaniolo 913mila

7- Kluivert 812mila

8 - Perez 684mila

9- Spinazzola 512mila

10 - Zappacosta 484mila

11- Perotti 437mila

12- Juan Jesus 408mila

13 - Pellegrini 379mila

14- Santon 266mila

15 - Diawara 246mila

16 - Kalinic 237mila

17- Kolarov 198mila

18 - Cristante 162mila

19 - Perez 152mila

20- Mancini 139mila

21- Pau Lopez 129mila

22- Veretout 107mila

23- Mirante 100mila

23 - Fuzato 73mila

24 - Ibanez 58mila

25 - Cetin 43mila

26 - Villar 35mila

27 - Fazio (social disattivato)