Roma, la metamorfosi di Kluivert: "Sono più un dieci". Poi il consiglio a Petrachi

ROMA - Per gran parte della stagione è stato uno dei punti di riferimento della nuova Roma firmata Fonseca. Justin Kluivert si è rivelato un elemento molto importante dello scacchiere tattico del tecnico portoghese, un 'incontro' che è servito molto anche all'attaccante per voltare pagina dopo un primo anno di alti e bassi che ha portato alla rivoluzione all'interno di Trigoria. L'infortunio lo ha frenato nel momento migliore della sua stagione, quando ormai l'ex Ajax aveva capito perfettamente quello che Fonseca gli chiedeva: "Mi piace il nuovo stile di gioco - ha ammesso Kluivert a Fox Sport -, sono in una posizione leggermente diversa rispetto a prima, sono quasi un dieci e ora sto iniziando a capire meglio le richieste del mister”.

Perché nell'Ajax dei corridori Kluivert era un esterno largo: doveva farsi la fascia e saltare l'uomo, con Fonseca invece ha dovuto lavorare sulle incursioni, il movimento senza palla e soprattutto quella fase di copertura che l'anno scorso con Di Francesco proprio non riusciva: “Tutto era diverso, mi dovevo abituare al cambiamento. Quest’anno ad esempio quando ho con il Cagliari sapevo cosa aspettarmi, mentre lo scorso anno non ne avevo idea". Ha invece le idee chiare sul futuro e su chi porterebbe alla Roma per rinforzare l'organico: "Tagliafico, è molto forte". Il costo del cartellino e la valutazione dell'Ajax lo dimostrano, il terzino sinistro è valutato 35 milioni di euro.

Il rendimento di Kluivert sta soddisfando la Roma. Fonseca ne ha fatto un suo punto di forza, convinto che l'olandese possa diventare presto uno dei punti di forza della squadra, Petrachi è convinto che plasmandolo possa diventare un ottimo elemento per la Roma o per una plusvalenza importante. Proprio per questo il diesse sta pensando al prolungamento del contratto con un aumento dello stipendio in segno di fiducia nelle sue capacità.