"Roma, Fonseca vuole Tiquinho Soares del Porto"

ROMA - Il campionato è fermo per l'emergenza Coronavirus, ma il calciomercato è in continua evoluzione e siprepara all'apertura della sessione estiva. Al lavoro anche Gianluca Petrachi per rinforare la Roma della prossima stagione e regalare a Fonseca i giusti uomini per esprimere il suo gioco. Proprio per questo il tecnico portoghese - come riportato da quotidiano sportivo A Bola -, avrebbe chiesto al diesse giallorosso di provare a prendere Tiquinho Soares, attaccante ventinovenne del Porto. Il centravanti in questa stagione ha segnato sedici gol in trentotto presenze, sarebbe considerato adatto da Fonseca per il suo calcio. Ha una clausola rescissoria di quaranta milioni di euro, ma si può prendere per molto meno visto il contratto in scadenza a giugno 2021.

