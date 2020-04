"L'Arsenal ha respinto due offerte della Roma per Mkhitaryan"

ROMA - Si complica la trattativa per l'acquisto di Henrikh Mkhitaryan da parte della Roma. Come riportato dal portale "Express.uk", l'Arsenal avrebbe rifiutato ben due offerte del club giallorosso per assicurarsi il trequartista arrivato in prestito in questa stagione per tre milioni di euro. Il diesse Petrachi nelle scorse settimane aveva proposto l'acquisto per 11 milioni di euro, richiesta rispedita al mittente dai Gunners che chiedono 20 milioni per l'acquisto a titolo definitivo. Tanti per un giocatore di 31 anni che il prossimo anno andrà in scadenza di contratto. La Roma proverà prossimamente un ulteriore assalto al fantasista, ma intanto studia nuove mosse per non farsi trovare impreparata in caso di un altro rifiuto.

Mancini e l'isolamento: "Adesso lavo e spolvero, ma non fatemi sparecchiare!"

Roma, pista Pedro del Chelsea

Secondo il portale britannico si sono intensificati i contatti tra la Roma e l'entourage di Pedro, attaccante spagnolo che a giugno si svincolerà dal Chelsea. O meglio, potrebbe svincolarsi, perché la volontà dell'ex Barcellona sarebbe quella di continuare a giocare con i blues: "Molti tifosi mi hanno scritto in questi giorni salutandomi e augurandomi il meglio, ma voglio dirgli che io ancora non ho preso alcuna decisione e che spero di vedermi presto con la dirigenza per parlare del rinnovo. La mia volontà è quella di continuare al Chelsea, ma tutte le porte sono aperte". Soprattutto quelle del Al Sadd di Xavi, suo ex compagno di squadra in blaugrana, che lo vorrebbe come rinforzo per la squadra qatariota.

Totti: "L'addio? Non dovevo salutare tutti. Spero in un blackout della Lazio"