Roma, Calvo: "Sì alla ripresa del campionato. Quando? Forse a giugno"

ROMA - Il campionato dovrà riprendere, quando ancora non è chiaro. Però Francesco Calvo, Chief Operating Offiecier della Roma è stato chiaro a riguardo, e in un'intervista ai canali social del club giallorosso ha confermato la volontà delle leghe europee di ritornare a giocare i campionati quando l'emergenza Coronavirus darà di nuovo respiro al Paese: "Il calcio europeo si sta dimostrando tutto unito: c'è la volontà di riprendere i campionati. Questo parte dall'Uefa che ha spostato le competizioni europee e quelle delle nazionali. Quando? Al momento è ancora una scommessa. La situazione continua a cambiare velocemente. Ci vorranno dalle tre alle quattro settimane per la riatletizzazione dei calciatori, ci spiegano i nostri medici. Ci sono varie bozze di calendario sul tavolo delle discussioni, l'idea è di riuscire a giocare nel mese di giugno e luglio. Magari parte un po' prima a maggio o un filo dopo a giugno, ma comunque c'è grande disponibilità da parte dei giocatori e delle Istituzioni a cercare di spostare le scadenze del 30 di giugno alla fine di luglio. Allo stesso modo l'Uefa con tutte le leghe europee e i club sta pensando anche al calendario della prossima stagione. La priorità del mondo del calcio, una volta scongiurata l'emergenza, è quella di ripartire".

