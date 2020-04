Roma, ecco il numero 10: è un tifoso dell'Everton. Totti: "Sulla buona strada!"

ROMA - "Al momento non vedo altri Totti, lo troverò io girando per il mondo". L'ex capitano della Roma con le sue due agenzie aperte lo scorso gennaio ha avviato la sua nuova professione da procuratore e scout, ma chissà che la sua ricerca non abbia già dato i frutti sperati. Perché ormai è diventato virale il video del piccolo tifoso dell'Everton che ha imitato Totti beffando il suo amico portiere con il cucchiaio. Pallonetto 'simile' a quello dell'ex numero 10 a San Siro contro l'Inter, poi bacio verso il cielo ed esultanza a braccia aperte. Il video ha fatto il giro dei social ed è stato commentato dallo stesso Totti: "Che dite, è sulla buona strada per diventare il nuovo numero 10?“, ha scherzato la bandiera della Roma sul proprio account Instagram.

