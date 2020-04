Dzeko, quarto figlio in arrivo: Amra aspetta una femmina

ROMA - Edin Dzeko diventerà di nuovo papà. L'attaccante della Roma presto accoglierà il quarto figlio dopo Sofia, Una e Dani. A svelarlo sui social la moglie Amra, che su Instagram ha postato una foto della famiglia e questa didascalia: "La nostra famiglia di sta allargando! A settembre arriverà un'altra femminuccia, però non vi preoccupate uomini di casa: anche se sarete in minoranza vi ameremo e coccoleremo ancora di più". Una splendida notizia in casa Dzeko in queste settimane di crisi dettate dall'emergenza Coronavirus.

