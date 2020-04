B. Dortmund, Reus: "Non esisteranno più bandiere come Totti e De Rossi"

ROMA -"Bandiere come Totti e De Rossi non ci saranno più". Parola di Marco Reus, attaccante del Borussia Dortmund da ben otto stagioni. Il talento tedesco ha rilasciato un'intervista a Die Welt e parlando del concetto di "bandiere" nel mondo del calcio: oltre al pilastro del Bayern Monaco Muller, Reus ha citato anche i due ex capitani giallorossi. "Non ci saranno quasi più ragazzi come Thomas Müller e me in futuro - afferma Reus - Mi vengono in mente Francesco Totti e Daniele De Rossi dell'AS Roma. La mia sensazione è che i giocatori che restano in un club per oltre dieci anni o più saranno rari in futuro".

Marco Reus, ormai definito dai tifosi tedeschi una vera e propria bandiera, sta 'spingendo' un suo compagno di squadra a lasciare il Borussia Dortmund. Mario Gotze infatti ha deciso di lasciare il club tedesco a giugno perché diventato una riserva di Haalan e dello stesso Reus. Tra le pretendenti al talento ventisettenne c'è anche la Roma, pronta a sfruttare la scadenza di contratto del giocatore il prossimo 30 giugno.

