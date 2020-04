Roma, il giallo del video dell'allenamento a Casal Palocco

ROMA - Un video sta diventando virale sui social e ritrae due persone con abbigliamento della Roma girare per le vie di Casal Palocco (dove vivono molti giocatori) insieme a un altro individuo che, secondo i sospetti alimentati sui social, dovrebbe essere un preparatore atletico giallorosso. La mini clip ha generato migliaia di visualizzazioni nel pomeriggio, oltre alle critiche dei tifosi della Lazio che hanno accusato i 'cugini' di non rispettare le regole e allenarsi "a gruppetti di tre" nonostante il decreto che vieti ogni tipo di seduta atletica fuori le rispettive abitazioni.

"Roma, Vertonghen primo obiettivo se parte Smalling"

Roma, il giallo del video di Casal Palocco

La notizia ha irritato la Roma e i tifosi giallorossi. Da Trigoria fanno sapere che a nessun preparatore atletico è stato permesso di girare per la Capitale ma soprattutto di allenare i giocatori (non tutti abitano poi a Casal Palocco), violando di fatto il decreto che impone lo stop. Oltre tutto, lo staff della Roma non permetterebbe mai un allenamento su un terreno sconnesso, visti anche i tanti infortuni che hanno colpito la squadra in questa stagione, soprattutto dentro un'isola pedonale tra due strade pattugliate della polizia che potrebbe in ogni momento rilevare l'assembramento e far scattare le multe. Difficile inoltre immaginare i giocatori correre e fare esercizi (senza tappetini o asciugamani) davanti a passanti e su un terreno molto polveroso, quando il club ha fornito a ogni giocatore attrezzature di ogni genere per potersi allenare all'interno dei giardini delle proprie ville.

Anche la foto che ritrae Diego Perotti sembrerebbe essere datata. I pantaloncini che indossa sono infatti del kit 2017-2018, un motivo in più che ha spinto i tifosi a dubitare dell'autenticità del video, visto che i giocatori ogni stagione hanno materiale nuovo a disposizione e più performante rispetto a quello precedentemente utilizzato. Il video è stato girato da una persona dentro un furgoncino di distribuzione, e che ha urlato 'forza Lazio' passando davanti a loro.

Roma in vendita, ecco la lista dei giocatori in esubero