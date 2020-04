Toni, polemica sugli attaccanti: "Non c'è un italiano che supera i 15 gol..."

ROMA - "Luca, segnare ventidue gol a 38 anni è davvero tanta roba...". Cristian Vieri in una delle sue dirette Instagram ha esaltato le qualità di Toni, suo ex compagno di squadra in Nazionale. I due attaccanti si sono raccontati aneddoti in diretta davanti a migliaia di tifosi e follower, soffermandosi soprattutto quando nella stagione 2014-2015, la sua penultima da giocatore, Toni vinse la classifica cannonieri (a pari merito con Icardi) al Verona realizzando 22 reti: "Significa che gli altri erano scarsi", ha scherzato Luca.

Poi però ha cercato anche di trovare una spiegazione analizzando la situazione degli attaccanti italiani in circolazione: "Ti ricordi quando eravamo noi in Nazionale? Eravamo tutti grandi attaccanti, e se uno di noi non aveva segnato almeno 20 gol lo prendavamo per il cu**. Adesso invece, a parte Immobile che sta facendo veramente bene, non c'è un italiano che non supera i 15 gol. È un bel problema". In effetti, allo stop del campionato, solamente l'attaccante della Lazio è riuscito a raggiungere (e a superare) quota 20 gol: Caputo è fermo a 13, Petagna a 11, Berardi, Belotti e Quagliarella a 9. Pochi attaccanti italiani, pochi gol. Toni non ci sta.

