Roma, Mkhitaryan ricorda il genocidio armeno: "Rispettiamo la memoria e la vita"

ROMA - “Dobbiamo stare a casa questo 24 aprile”. Il centrocampista della Roma e della nazionale dell’Armenia Henrikh Mkhitaryan invita i propri connazionali a rinunciare alle tradizionali cerimonie commemorative in occasione della Giornata della memoria del genocidio armeno perpetrato dal governo ottomano a partire dal 1915 con la morte di un milione e mezzo di armeni. L’epidemia Covid 19 è arrivata anche in Armenia e il Paese è in lockdown. Il giocatore ha postato su Twitter il suo appello con la foto del memoriale (“Tsitsernakaberd”, la fortezza delle rondini) scenograficamente illuminato nella notte di Yerevan. “Insieme commemoriamo il 105° anniversario del genocidio armeno. Rispettiamo la memoria, rispettiamo la vita” conclude il suo tweet con l’hashtag “mai dimenticare”

